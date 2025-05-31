Згідно з витоком секретних документів, на які посилаються ЗМІ, росія не тільки продовжує виробляти сучасні ракети, а й вже протягом багатьох років проводить масштабну модернізацію своєї інфраструктури ядерних ракет. Німецьке видання Der Spiegel та данська розслідувальна група Danwatch заявили, що секретні файли містять архітектурні плани, внутрішні схеми та документи про закупівлі для нових військових об'єктів. Вони опублікували супутникові знімки, які підтверджують їхні твердження, пише Newsweek.

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Ганс Крістенсен, директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених (FAS), повідомив Newsweek, що документи, на які посилаються ЗМІ, схоже, є будівельними кресленнями. Том Рьосет, норвезький військовий експерт, який бачив деякі з цих документів, сказав Newsweek, що їх оприлюднення є «серйозним порушенням безпеки» росії.

У 2018 році президент путін оголосив про розробку нових систем ядерної зброї, які, за його словами, виведуть його країну вперед у гонці озброєнь із Заходом. Розслідування, яке стверджує, що рф також проводила масштабну модернізацію російського комплексу ядерної зброї, про що путін не згадував, посилить занепокоєння щодо загрози, яку становить москва.

Журналісти Danwatch отримали понад два мільйони документів, що стосуються російських військових контрактів, які були проаналізовані у співпраці з Der Spiegel. Хоча в 2020 році росія посилила закони, що обмежують доступ до військових документів, слідчі заявили, що в 2024 році вони обійшли ці заходи, щоб знайти креслення, що розкривають розташування військових об'єктів зі стратегічною ядерною зброєю. Зазначається, що документи розкривають програму модернізації, яка включає оновлення старих баз радянської епохи та будівництво інших об'єктів з нуля. На зображеннях видно нові казарми, сторожові вежі, командні центри та складські будівлі, а підземні тунелі.

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Скрин відео danwatch.dk

Крім того, розкрито внутрішнє планування об'єктів, де зберігається захисне обладнання, розташування збройових шаф і диспетчерських, а також які будівлі з'єднані підземними тунелями, йдеться в публікаціях. Журналісти заявили, що документи містять креслення об'єктів Стратегічних ракетних військ росії в місті Ясний в Оренбурзькій області та детальні плани поверхів об'єктів 621-го і 368-го ракетних полків. Об'єкт в Ясному є одним з 11 місць, з яких можуть запускатися ракети з ядерними боєголовками.

За словами журналістів, в місті розміщений російський гіперзвуковий планер «Авангард». За словами експертів, росія має близько 900 стратегічних ядерних боєголовок у підземних бункерах.

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Крістенсен повідомив Newsweek, що документи, схоже, «є будівельними кресленнями, які відкривають другий рівень для розвідки з відкритих джерел і дозволяють експертам поєднувати спостереження супутникових знімків з ідентифікованими структурами на зображеннях».

Рьосет сказав, що «витік інформації розкриває сильні та слабкі сторони системи, також деталі щодо комплексів та ядерних шахт».

Документи показують, що масштаби модернізації росією своїх стратегічних ядерних сил є реальними та додадуть резонансу будь-яким майбутнім ядерним загрозам, які висуватиме москва.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що путін знає, що ніщо не діє на Захід краще, ніж ядерна загроза.

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