Ястремська вперше розповіла про свого бойфренда-бійця ММА (фото)

Одна з найсильніших тенісисток України 25-річна Даяна Ястремська (42-а в рейтингу WTA), яку намагалися видворити зі США, вперше розповіла про свого хлопця-спортсмена, котрого можна було помітити у її публікаціях в соцмережах

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«Ми познайомилися ще п'ять років тому, але зустрічатися почали минулого року, — цитує Даяну Ястремську «Чемпіон». — Він — боєць ММА. Його звати Давид, він народився і виріс в Одесі, на міжнародному рівні представляє Україну. Хоча він трохи молодший за мене, зовні цього точно не скажеш.

Останній бій Давид провів рік тому. Нині його рекорд у октагоні — 6 перемог без поразок. До речі, цікаво, що він тренувався в одному з найвідоміших залів світу — American Top Team у Маямі.

Оскільки він виступає у середній вазі, підібрати правильного суперника — справжній виклик. Слабші відмовляються, а до боїв з топами поки не підпускають. Але це нормальна ситуація: у бойових видах спорту дуже важливо правильно збудувати шлях, щоб у майбутньому претендувати на великі угоди. Звичайно, в ідеалі — з UFC. Я щиро бажаю йому цього і вірю, що він досягне своєї мети.

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Коли буде відома дата наступного бою, я обов'язково повідомлю про трансляцію — щоб ми всі могли його підтримати".

Нагадаємо, що минулими вихідними Даяна дійшла до фіналу турніру WTA 250 в англійському Ноттінгемі, але, на жаль, поступилася американці Маккартні Кесслер (4:6, 5:7).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська сенсаційно пробилася до півфіналу Australian Open.

Фото Instagram

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