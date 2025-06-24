Клуб-невдаха УПЛ змінив Максимова на тренера-іноземця

Володар Кубка України 2009 року полтавська «Ворскла», яка сенсаційно програла в перехідних матчах за місце в УПЛ «Кудрівці», офіційно оголосила про призначення нового головного тренера. Ним став 43-річний сербський екснаставник «Міная» Желько Любенович, який свого часу грав в Україні за «Кривбас», «Таврію», «Олександрію» та «Зорю».

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На чол «біло-зелених», які вперше з 1996 року зіграють у першій лізі, фахівець змінив Юрія Максимова, котрий залишив команду після закінчення сезону. До тренерського штабу Любеновича, який підписав контракт на один рік, зокрема, увійде його співвітчизник Нікола Ігнятійович.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» призначив новим головним тренером команди колишнього футболіста «Барселони».

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Фото ФК «Минай», ФК «Ворскла»

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