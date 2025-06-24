В Раді розповіли, чи розкриватимуть в Україні банкіську таємницю

В Україні піднялася чергова хвиля дискусій, які стосуються поданого до Верховної Ради проєкту закону щодо приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро. У відповідності з документом, Нацбанк та інші відповідні установи надсилатимуть податковій службі інформацію про рахунки громадян та їхні фінансові операції.

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Також проєкті закону містяться положення щодо створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізосіб. Багато хто з експертів звертає увагу на то, що з ухваленням цього документу податкові органи фактично отримають доступ до банківської таємниці. Втім, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляє, що парламент нинішнього скликання навряд чи ухвалить цей законопроєкт.

«Слуга народу» назвав твердження про плани скасувати банківську таємницю «черговою зрадою». «Точно в цьому скликанні парламенту цього не буде», — сказав Гетманцев та додав, що йдеться про урядовий законопроєкт щодо включення України до системи SEPA.

За його словами, йдеться про систему миттєвих платежів в євро.

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«Це коли ви, використовуючі свій телефон чи інші новітні пристрої, можете розраховуватися в євро достатньо швидко. Це — абсолютно класна штука, яка має бути і у нас. Так, дійсно, зазначеним законопроєктом передбачається створення Реєстру, лише створення Реєстру банківських рахунків, а та кож банківсьих комірок. Але яким чином створюватимуть цей Реєстр, хто його буде вести, це ми будемо з'ясовувати та обговорювати на комітеті, й ухвалювати відповідні рішення», — сказав Гетманцева та додав, що ці рішення «точно не порушуватимуть прав громадян».

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Національна стратегія доходів передбачає, що розкриття банківської таємниці для податківців може відбутися вже цього року, а найпізніше — у 2027 році.

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Фото Pixabay

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