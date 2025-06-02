Нове партнерство з ELK Studios: у Casino.ua розповіли деталі

Онлайн платформа Casino.ua повідомила про нове партнерство з ELK Studios. Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Casino.ua та партнерство з ELK Studios.Фото пресслужби

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«Унікальний стиль, глибина та якість реалізації ELK Studios прекрасно доповнюють нашу платформу», — прокоментував директор Casino.ua Олександр Бабенко.

На його думку, ця співпраця відкриває нові перспективи для українського ринку онлайн-ігор.

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У Casino.ua наголошують, що співпраця з ELK Studios є важливим кроком у розвитку платформи, яка орієнтована на якісний контент та високий рівень користувацького досвіду.

Варто додати, що ELK Studios працює на ринку з 2013 року та спеціалізується на кросплатформенних слотах з високою графічною якістю й інноваційними механіками.

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