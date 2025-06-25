Кабмін оновив правила отримання пенсій через «Укрпошту»: що нового

Кабміністрів, який раніше своєю постановою зобов'язав банки повідомляти Пенсійному фонду Україні про проходження обов'язкової ідентифікації пенсіонерами, вніс зміни, що стосуються виплати пенсій за місцекм проживання.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про постанову «Про внесення змін у додатки до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання», яка опублікована на урядовому порталі.

Документ передбачає внесення в списки громядан, які отримують виплати (пенсії та грошову допомогу) за місцем проживання, їхніх дат народження.

Таке уточнення дозволить покращити ідентифікацію отримувачів та уникати помилок під час виплат. Адже в реєстрах є люди, які мають, наприклад, однакові імена та прізвища. Також це дозволить впорядкувати виплати в умовах великої кількості внутрішніх переселенців.

РЕКЛАМА

Наразі в Україні кількість пенсіонерів перевищує 10 млн людей. З них приблизно 8,4 млн отримують гроші на банківські картки, а близько 1,9 млн — через «Укрпошту».

Нагадаємо, що уряд своєю постановою скасував обмеження для пенсіонерів-переселенців, які раніше могли отримувати виплати лише на банківський рахунок. Зняттям обмежень їм надано право отримувати пенсії як іншим пенсіонерам — через банк або «Укрпошту».

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

186

Читайте нас у Facebook