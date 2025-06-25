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В Україні спіймали американського педофіла, який переховувався понад 30 років
В Україні, де раніше на Полтавщині відправили під суд 57-річного чоловіка, якого звинувачують у згвалтуванні та вбивстві 12-річної дівчинки, затримали іноземця, який понад 30 років переховувався, уникаючи відповідальності за сексуальні злочини, вчинені відносно дітей.
Як повідомляють в Офісі генпрокурора, 66-річний громадянин США був затриманий на Київщині. Він перебував у міжнародному розшуку з 1992 року.
Американські правоохоронні органи з'ясували, що чоловік упродовж 1984−1991 років, працюючи директором дитячого садка в штаті Арізона, вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. Він втік з Америки з підроблені документи, вдаючи з себе громадянина Мексики. В Україні він жив у приватному будинку під вигаданим ім'ям.
Ідентифікувати американця вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема, аналізу даних із відкритих джерел. Чоловіка затримали за місцем фактичного проживання, наразі готується клопотання до суду щодо його тимчасового арешту, аби надалі вирішити питання з екстрадицією іноземця до США.
Раніше повідомлялося про громадянина Великобританії, який на батьківщині сидів у тюрмі за сексуальні злочини проти дітей, а приїхавши в Україну під час широкомасштабного вторгнення влаштувався в одну із міжнародних організацій волонтером, розвозячи піццу в місця, де знаходилися діти. Підозри щодо чоловіка виникли у львівській гуманітарній спільноті.
Фото Офісу генпрокурора430
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