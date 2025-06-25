Плями на томатах: у чому причина та як врятувати врожай

Дачники, які вирощують помідори, постійно зіштовхуються з різними захворюваннями томатів. Це і грибкові захворювання, насамперед фітофтороз, і суха гнилизна на верхівках помідорів, що свідчить про нестачу кальцію.

ВІДЕО ДНЯ

Ще одна проблема, з якою стикаються городники, — жовті плями біля плодоніжки у період визрівання, які на перших етапах зазвичай ігнорують. Однак, як стверджує «На пенсії», це є тривожною ознакою. Адже томати з такою вадою можуть просто не дозрівати або ж виростати менш смачними.

Ці плями, як і суха гнилизна, свідчить про дефіцит калію. До речі, про цю проблему можуть заздалегідь «сигналізувати» й крайові опіки на листі помідорів.

Боротися з цією проблемою допоможе правильне підживлення — рекомендують кожні два тижні удобрювати томати монофосфатом або сульфатом калію. Розчин для поливу готують, розчиняючи одну столову ложку добрива у відрі води.

РЕКЛАМА

Ще один варіант — використання деревної золи, склянку якої розчиняють у 10-літровому відрі води та поливають томати під корінь.

Про те, чим слід удобрювати томати, коли на кущах з'явилися перші квіти читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook