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Плями на томатах: у чому причина та як врятувати врожай
Дачники, які вирощують помідори, постійно зіштовхуються з різними захворюваннями томатів. Це і грибкові захворювання, насамперед фітофтороз, і суха гнилизна на верхівках помідорів, що свідчить про нестачу кальцію.
Ще одна проблема, з якою стикаються городники, — жовті плями біля плодоніжки у період визрівання, які на перших етапах зазвичай ігнорують. Однак, як стверджує «На пенсії», це є тривожною ознакою. Адже томати з такою вадою можуть просто не дозрівати або ж виростати менш смачними.
Ці плями, як і суха гнилизна, свідчить про дефіцит калію. До речі, про цю проблему можуть заздалегідь «сигналізувати» й крайові опіки на листі помідорів.
Боротися з цією проблемою допоможе правильне підживлення — рекомендують кожні два тижні удобрювати томати монофосфатом або сульфатом калію. Розчин для поливу готують, розчиняючи одну столову ложку добрива у відрі води.
Ще один варіант — використання деревної золи, склянку якої розчиняють у 10-літровому відрі води та поливають томати під корінь.
Про те, чим слід удобрювати томати, коли на кущах з'явилися перші квіти читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay95
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