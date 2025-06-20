І ніякої гнилі більше: обприскайте свої помідори цим розчином і забудете про хворобу

Вирощування помідорів - улюблене заняття для багатьох городників. Однак навіть найдбайливіші господарі можуть зіткнутися з труднощами, які загрожують їхньому врожаю. Однією з найпоширеніших проблем є суха гниль верхівки — явище, яке спочатку може викликати асоціації з грибковим захворюванням, але насправді є результатом дефіциту кальцію, пише Оnet.

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Важливо, що ця проблема рідко виникає через дефіцит кальцію в ґрунті. Зазвичай вона є результатом порушень його транспортування до рослини, спричинених, наприклад, нерегулярним поливом, різкими змінами вологості або тепла. Високі температури додатково ускладнюють засвоєння поживних речовин помідорами, що сприяє розвитку гнилі.

Коли ми помічаємо перші симптоми гнилі верхівки, швидкі дії є вирішальними. Помідорам потрібна доза легкозасвоюваного кальцію, який зміцнить рослину та зупинить розвиток плям. Простим та ефективним рішенням може бути використання шипучої таблетки кальцію — продукту, який у більшості з нас є в домашній аптечці.

Просто розчиніть одну таблетку кальцію (без ароматизаторів) у літрі відстояної води. Потім перелийте суміш у пульверизатор і обприскайте рослину, зосереджуючись особливо на листках і плодах знизу. Ви також можете полити рослину цим розчином, забезпечуючи кальцій безпосередньо до коріння. Важливо виконувати процедуру, коли ґрунт вже трохи вологий. Процедуру слід повторювати кожні кілька днів, доки симптоми не зникнуть. РЕКЛАМА

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