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Захистить від хвороб і спеки: чим підживити помідори, коли з’явилися перші квітки
Після появи перших квітів на помідорах рослини варто підживити, аби майбутні плоди гарно зав'язувалися. В цей період томатам зазвичай потрібен фосфор та калій. Розвитку кущиків посприяє подвійний суперфосфат та сульфат калію. Також можна вносити комплексні мінеральні добрива та дерев'яну золу у вигляді настою.
До речі, допомогти формуванню зав'язі може й простий засіб — борна кислота. Також підживлення сприятиме стійкості томатів до різноманітних захворювань й допоможе рослинам переносити спекотну погоду.
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Готується засіб просто — чайну ложку борної кислоти розчиняють у 10 літрах води. Воду варто трохи підігріти, але вона не має бути гарячою. Рослини радять обприскувати увечорі або вранці, аби томати не зазнали опіків під сонячними променями.
Про те, поряд з якими рослинами не можна саадити томати, читайте на нашому сайті. а
Фото Pixabay346
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