8 штрафів за ухилення від мобілізації на одного: ТЦК активізували роботу із притягнення ухилянтів до відповідальності

В Україні триває кампанія з мобілізації військовозобов'язаних, що іноді супроводжується скандалами та інцидентами. На цьому тлі з початку 2025 року ТЦК було призначено майже 28 тисяч штрафів за ухилення від мобілізації, причому майже 11 тисяч із них починаючи з квітня.

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За даними інформаційно-аналітичного сервісу OpenDataBot, щомісяця в середньому відкривають по 4700 проваджень. Правда, при цьому закрити провадження, отримавши за ними гроші, вдається лише в кожному п'ятому випадку.

Так, за даними сервісу, у 2025 році було відкрито 28 212 адміністративних проваджень, що передбачають штрафи у розмірі до 25 500 гривень. З цієї кількості закрити вдалося 6443 провадження.

Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: на даний момент на жінок відкрито лише 46 проваджень, що становить 0,16% від загальної кількості. Частіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — 82%.

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Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Далі йдуть Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Всього дев'ять регіонів вже мають понад тисячу справ. У Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.

При цьому абсолютним лідером є якийсь мешканець Чернігівської області, на якого відкрито вже 8 проваджень, з них 5 у квітні та 3 на початку червня.

Тим часом головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський заявив, що «ТЦК мають змінити своє обличчя, ганебні випадки порушень під час процесу мобілізації не додають іміджу ЗСУ».

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