Намагався втекти з ТЦК, але випав з вікна: у Харківській області стався інцидент з мобілізованим

В Україні, де триває загальна мобілізація, чоловік намагався втекти з ТЦК, але випав з вікна. Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

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«В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області у нічний час доби військовозобов'язаний громадянин під час спроби втечі з власної необережності випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Внаслідок падіння громадянин отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови. Постраждалому негайно була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка оперативно доставила його до медичного закладу для надання необхідної допомоги», — йдеться у повідомленні.

В ОТЦК та СП зазначили, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було.

«Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Київському міському ТЦК та СП повідомили про загибель мобілізованого під час втечі.

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