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росія готується до війни на виснаження, Україна — до переходу в наступ: що сказав Сирський на зустрічі зі ЗМІ
Після масштабних кадрових змін в керівництві ЗСУ головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський провів зустріч із журналістами, під час якої розповів про головні виклики для оборони країни та поділився баченням подальших дій.
Про мобілізацію
«Мобілізація — непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації», — наголосив Сирський. Він визнав, що Україні бракує резервів, тоді як росія лише у 2024 році набрала близько 440 тисяч контрактників. За його словами, нове командування Сухопутних військ на чолі з генералом Шаповаловим має змінити підходи до роботи ТЦК: «ТЦК повинні змінити своє обличчя, ганебні випадки порушень під час процесу мобілізації не додають іміджу ЗСУ». Сирський повідомив, що в ТЦК пройде чергова хвиля відрядження на передову тих військових, хто ще не воював.
Про загрозу з боку білорусі
На запитання журналістів щодо можливого наступу з півночі, Сирський відповів: «Не можна виключати такої можливості». На думку генерала, заплановані на вересень спільні навчання рф та білорусі «Захід-2025» можуть стати прикриттям для нового наступу з півночі. Головнокомандувач нагадав, що саме після подібних навчань у 2022 році російські війська вторглися в Україну з території білорусі.
Про перехід ЗСУ до наступу
«Ми не маємо сидіти в глухій обороні. Поєднуємо оборонні та активні наступальні дії», — заявив головнокомандувач. Українські Сили оборони вже проводять активні дії на півночі, зокрема в Курській області. Сирський додав, що дії ЗСУ в Курській області змусили рф перекинути туди частину своїх військ, що зірвало плани наступу на Донбасі.
«Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також створити буферну зону на території Сумської області», — пояснив Сирський. За його словами, на Сумщині росіяни намагаються встановити контроль над прикордонними районами, щоб посилити тиск на Україну та отримати вигідні позиції для переговорів
Головнокомандувач додав, що зараз активно обладнуються оборонні рубежі на всіх загрозливих напрямках, насамперед в Сумах та області.
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Фото з відкритих джерел69
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