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Україна отримає від союзників допомогу на понад € 35 мільярдів: на що підуть кошти
Президент США Дональд Трамп не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, але решта членів альянсу не погоджуються з ним. Виступаючи перед початком саміту альянсу в Гаазі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на прес-конференції зазначив, що НАТО налаштоване на рішучу допомогу Україні. Навіть попри те, що вичерпалася підтримка з боку США, найбільшого індивідуального донора зброї для Києва, повідомляє Рolitico.
«Я можу оголосити, що за новими оцінками, наші європейські та канадські союзники активізували свої зусилля і нададуть Україні додаткову безпекову допомогу на суму понад 35 мільярдів євро протягом наступного року, — заявив генсек НАТО. — Я знаю, минулого року у Вашингтоні союзники по НАТО домовилися, що для України існує незворотний шлях до вступу в НАТО. Це залишається правдою і сьогодні, і це буде правдою і після цього саміту».
Рютте заявив, що більша частина зобов'язань щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони, взятих НАТО на минулорічному саміті у Вашингтоні, вже була виконана, але потрібно ще більше. Він додав, що НАТО прагне п'ятикратного збільшення протиповітряної оборони.
«Ми маємо спільно боротися за те, щоб Україна отримала все необхідне з нашою підтримкою, щоб конкретно просуватися вперед у боротьбі та забезпечити можливість захищати українську територію, — додав глава НАТО. - москва продовжує вести війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану і Китаю, а також білорусі».
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