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Війна в Україні — це «тривожний дзвінок»: у Великій Британії готуються до нападу рф
Військовий аналітик Майкл Кларк, який вважає, що знищення Кримського мосту «роздратує путіна до смерті», каже, що війна в Україні стала «тривожним дзвінком» для Великої Британії та її потреби в переозброєнні. План уряду щодо переозброєння на суму 6 мільярдів фунтів стерлінгів буде оприлюднено в Стратегічному огляді оборони днями, але деякі деталі з'явилися вже зараз. Мова йде про плани щодо нових заводів з виробництва зброї у Великій Британії, пише Sky News.
«Війна між росією та Україною довела, що Британія та решта Європи повинні серйозно ставитися до сил москви. Припущення, що лежить в основі огляду, я думаю, полягає в тому, що найкращий спосіб уникнути війни — це мати можливість її стримувати, — сказав Кларк — Британії потрібні справді конкретні речі, які росіяни бачать, знають і розуміють. Це велике розчарування від майже всього іншого, що ми мали в оборонних оглядах протягом останніх 30 з гаком років, і ми побачимо, чи зможе уряд впровадити це у відведений час, скажімо, до 2030 року. Якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, це справжній сигнал тривоги».
Кларк нагадав, що росіяни щодня випускають від 15 до 20 000 снарядів, а українці — тільки від 5 до 6 000 снарядів. Росіяни зараз отримують два мільйони снарядів на рік. Велика Британія сама виробляє тільки десятки тисяч снарядів щороку.
«Ми виробляємо менше за рік, ніж вони випалюють за день в Україні. Нам потрібно наростити ці запаси до рівня розумних військових цілей», — зазначив аналітик.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, думку аналітиків про літній наступ росії. Вони вважають, що до осені окупанти повністю вичерпають запаси радянської бронетехніки.80
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