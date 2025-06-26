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Малий бізнес у кризі? У 2025-му році ФОПи поки закриваються удвічі частіше, ніж відкриваються
Початок 2025 року відкрив тенденцію зростання кількості ліквідацій ФОПів, які у підсумку закривалися частіше, ніж відкривалися нові. І за результатами 1 кварталу поточного року ситуація лише погіршилася.
Про це йдеться в дослідженні інформаційно-аналітичного порталу YouControl. При цьому аналітики відзначають і зростання кількості реєстрацій нового бізнесу, але воно помітно нижче.
Так, у січні-березні закрилося понад 108 тис. ФОП, що більш ніж на 50% перевищує показник 4-го кварталу 2024 р. (близько 72 тис.), а кількість новостворених ФОПів склала 56,8 тис. проти 47,3 тис. у 4 кв. 2024 року (+ 20%).
Найчастіше ФОПи відкриваються та закриваються в таких сферах, як роздрібна торгівля, інформаційні технології та сегмент інших послуг. А найбільше відкриттів та закриттів малого бізнесу фіксується в м. Києві, а також у найбільших областях — Дніпропетровській, Львівській, Київській, Одеській та Харківській.
Також, як показує практика, найчастіше відкривають/закривають ФОПи сьогодні жінки, чия частка становить 61−62% серед відкриттів та близько 52% серед закриттів малого бізнесу.
Разом з тим аналітики YouControl зазначають, що зростання відкриттів та закриттів ФОПів, швидше за все, пов'язане з накопиченим «відкладеним попитом»: майже рік (19.01.2024 — 08.01.2025) робота ЄДР була призупинена. В результаті багато підприємців не могли вчасно зареєструвати новий бізнес або припинити старий. Після відновлення роботи реєстру на початку 2025-го ці відкладені реєстрації та ліквідації масово реалізувалися, що й призвело до аномально високих показників відкриттів та закриттів ФОП у першому кварталі.
«Загалом, навіть з поправкою на технічні збої, тенденція залишається такою, що кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців у країні. Попри зростання відкриттів у I кварталі 2025 року цього недостатньо, щоб компенсувати масове згортання бізнесів — повномасштабна війна та економічні труднощі, ймовірно, продовжують ускладнювати ведення малого підприємництва, що відображається у показниках практично всіх регіонів та галузей», — резюмують у YouControl.
Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», податкова спонукає українців, які торгують на онлайн-майданчиках, реєструвати ФОПи та сплачувати податки.76
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