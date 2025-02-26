А нових таки більше: що сталося з бізнесом в Україні за час війни

Наприкінці 2024-го й на початку 2025-го в Україні намітилася негативна тенденція, за якої кількість закритих ФОПів перевищувала кількість тих, які відкрилися, іноді в рази. Але загалом за час повномасштабної війни новий бізнес відкривався набагато частіше. Такі відомості дає портал YouControl на своїй сторінці у соцмережах. За його даними, за три роки повномасштабної агресії рф відкрилися 873 825 нових бізнесів, зокрема 769 тисяч ФОПів і 104 тисячі юридичних осіб. При цьому найбільше нових підприємств зареєстровано у Києві — 143 тис., у Дніпропетровській області — 77 тис., а також у Львівській області — 69 тис.

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Але разом із відкриттям бізнесу є й інший бік. За цей же час 599 472 суб'єкти господарювання припинили свою діяльність. Зокрема, понад 180 тис. зі створених за ці три роки бізнесів вже не працюють.

За даними порталу OpenDataBot, статистика має дещо інакший вигляд: так, за три роки відкрилися 763 759 ФОПів, а закрилися — 685 995. Але все ж таки відкрито було більше, ніж закрито.

Основними видами діяльності нові бізнесмени обирали роздрібну та оптову торгівлю, а також IT-сферу. При цьому більше нових ФОПів за часи широкомасштабної війни зареєстровано у Києві — 108 536, на Дніпропетровщині (68 377) та Львівщині (60 009).

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Як наголосили в OpenDataBot, ймовірно, через зростання податків з грудня 2024 року спостерігається тенденція перевищення кількості закритих ФОПів над відкритими.

Загалом за останні три роки ФОПи сплатили 126 млрд грн податків. При цьому сума податків з малого бізнесу зростала у 2023-му та 2024 роках, минулого року ФОПи заплатили 55,1 млрд грн єдиного податку, що в 1,6 раза більше, ніж у довоєнному 2021-му (34,8 млрд грн).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з 20 лютого українські ФОПи повинні звітувати перед податковою по-новому .

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