Фармринок може вийти з глухого кута: експерт назвав умови

На фармацевтичному ринку досі панує турбулентність. Адже МОЗ замість врегулювання ситуації шляхом ухвалення компромісного урядового проєкту постанови, погодженого з усіма ключовими регуляторами та учасниками ринку, блокує фармацевтичну реформу. Таку думку оприлюднив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик на своїй сторінці у соцмережі.

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«Навіть критики МОЗ часто описують скандальну „реформу“ як звичайний перерозподіл прибутків на користь виробників за рахунок аптечних мереж. Це правда, але лише частково. Так, головним лобістом дивних маневрів МОЗ називають фармацевтичне підприємство „Дарниця“. А от чи підтримують її ініціативи інші виробники — велике питання», — написав Кулик, коментуючи конфлікт навколо реформи маркетингових договорів.

За його словами, підтримку МОЗ у просуванні нового підходу надає обмежене коло компаній, тоді як інші ключові гравці, зокрема «Фармак», «Артеріум», «Біонорика», «Лекхім», виступили з критикою ініціативи.

Експерт зауважив, що нинішня ситуація на ринку є не просто конфліктом між аптечними мережами й МОЗ, а набагато глибшою проблемою, яка стосується балансу впливу між великими виробниками.

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«Мені здається, що платформою для компромісного рішення має стати оприлюднений для громадського обговорення ще 28 березня на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я проєкт постанови Кабміну. Тим більше що він узгоджений не тільки з абсолютною більшістю учасників ринку, але й з профільним міністерством, Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України та Державною податковою службою України», — написав Кулик і додав, що «чим швидше це відбудеться, тим краще буде для всіх».

Раніше експерт Юрій Гаврилечко заявив, що ухвалення урядового рішення щодо системного врегулювання ціноутворення на лікарські засоби затягується. Це створює нерівні умови на ринку та фактично працює в інтересах великих фармацевтичних компаній

Фото Pixabay

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