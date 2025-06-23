Ухвалення урядового рішення щодо системного врегулювання ціноутворення на лікарські засоби затягується. Це створює нерівні умови на ринку та фактично, працює в інтересах великих фармацевтичних компаній, вважає експерт Юрій Гаврилечко. Таку думку експерта оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі.

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«Урядова ініціатива, яка мала врегулювати ситуацію після запровадження тимчасової заборони на маркетингові договори, досі не реалізована. А тим часом великі виробники зберігають маржу та економлять на маркетингу, тоді як аптеки змушені компенсувати втрати за рахунок підвищення цін. Хворі ж купують те, що є, і за ті ціни, які бачать», — написав експерт.

За його словами, обмеження, передбачені законодавством, призвели до втрати доходів середньої ланки продажу, зокрема аптечних мереж, які покривали частину витрат за рахунок маркетингових платежів.

«Це позначається як на зарплатах співробітників, так і на загальній ціновій політиці», — зауважив Гаврилечко.

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Поки чиновники, пише експерт, продовжують обговорювати ситуацію на фармринку, ціни на ліки зростають і деякі стає важче купити.

«МОЗ, замість того щоб розробити ефективне і справедливе регулювання, обмежилося вибірковими домовленостями з окремими виробниками. На частину препаратів ціни й справді впали, але вони зникли з полиць. Усе це — імітація реформи, а не її реалізація», — додав Гаврилечко.

Нагадаємо, фармацевти звернулись до президента та всіх ключових органів, бо МОЗ проігнорувало результати публічних та експертних обговорень, в результаті яких було напрацьовано компромісне рішення.

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Зокрема у листі вони попросили підтримати спільно розроблений варіант — врегулювання питання маркетингових договору відповідно до європейських правил та норм.

Економіст Борис Кушнірук, коментуючи дії МОЗ, назвав їх недолугими.

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