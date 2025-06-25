Страшна помста: киянка замовила кримінальним авторитетам вбивство поліцейського (фото, відео)

На Вінниччині, де раніше сталася велика ДТП з маршруткою, поліція запобігла резонансному злочину: жителька Києва замовила вбивство правоохоронця за посередництва засуджених кримінальних авторитетів, які відбувають покарання в Ладижинській колонії. Завдяки оперативній роботі поліції, злочин вдалося попередити, а всім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомили в Національній поліції України.

ВІДЕО ДНЯ

Інформацію про підготовку вбивства діючого поліцейського отримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі обласної поліції під час документування каналу постачання наркотиків до виправної колонії.

РЕКЛАМА

«Організатором злочину виявилася мешканка Києва, яка, на ґрунті неприязних стосунків вирішила помститися поліцейському. Тож жінка звернулася через засудженого знайомого до суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які разом відбували покарання в Ладижинській виправній колонії. Злочинці 49 та 36 років погодилися виконати „замовлення“. Свої послуги оцінили у 5 000 доларів», — йдеться у повідомленні поліції.

Засуджені знайшли виконавця злочину, передали йому дані про поліцейського та доручили зібрати інформацію про його пересування. Як завдаток жінка перерахувала 1 200 євро.

РЕКЛАМА

20 червня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та утримання фігурантів, вилучивши мобільні телефони, банківські картки, флешнакопичувачі інформації, комп’ютерну техніку та чорнові записи з даними поліцейського, якого фігуранти хотіли вбити.

Цього ж дня замовниці та двом засудженим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, п. п. 11 та 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Готування до умисного вбивства, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб). Слідство триває.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше на Буковині Служба безпеки спільно з Національною поліцією зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців.

353

Читайте нас у Facebook