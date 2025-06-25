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Страшна помста: киянка замовила кримінальним авторитетам вбивство поліцейського (фото, відео)

17:48 25 червня 2025
Під Вінницею запобігли вбивству поліцейського&nbsp;— Фото: Національна поліція

На Вінниччині, де раніше сталася велика ДТП з маршруткою, поліція запобігла резонансному злочину: жителька Києва замовила вбивство правоохоронця за посередництва засуджених кримінальних авторитетів, які відбувають покарання в Ладижинській колонії. Завдяки оперативній роботі поліції, злочин вдалося попередити, а всім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомили в Національній поліції України.

Інформацію про підготовку вбивства діючого поліцейського отримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі обласної поліції під час документування каналу постачання наркотиків до виправної колонії.

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«Організатором злочину виявилася мешканка Києва, яка, на ґрунті неприязних стосунків вирішила помститися поліцейському. Тож жінка звернулася через засудженого знайомого до суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які разом відбували покарання в Ладижинській виправній колонії. Злочинці 49 та 36 років погодилися виконати „замовлення“. Свої послуги оцінили у 5 000 доларів», — йдеться у повідомленні поліції.

Засуджені знайшли виконавця злочину, передали йому дані про поліцейського та доручили зібрати інформацію про його пересування. Як завдаток жінка перерахувала 1 200 євро.

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20 червня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та утримання фігурантів, вилучивши мобільні телефони, банківські картки, флешнакопичувачі інформації, комп’ютерну техніку та чорнові записи з даними поліцейського, якого фігуранти хотіли вбити.

Цього ж дня замовниці та двом засудженим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, п. п. 11 та 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Готування до умисного вбивства, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб). Слідство триває.

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Як писали «ФАКТИ», раніше на Буковині Служба безпеки спільно з Національною поліцією зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців.

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