Як почистити дуже брудну ванну, щоб не зіпсувати її: названо найкращі способи

Багато хто з власників новенької ванни мріють про те, щоб вона якомога довше саме такою і залишалася. Та через деякий час після використання вона може втратити свій початковий вигляд, а на поверхні з'являється неприємний наліт. Тоді господині починають використовувати суміш, яку рекомендували британські фахівці.

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Але оскільки до складу суміші входить лимонна кислота, деякі жінки не дуже хочуть використовувати її, пише українське видання з порадами.

Що ж тоді робити?

«Якщо ви шукаєте спосіб відбілити свою ванну у домашніх умовах, вам варто спершу врахувати, який саме у вас вид ванної. Зважайте на те, що чугунні емальовані ванни не можна терти за допомогою жорстких мочалок, адже від цього на них можуть з'явитися неприємні подряпини. Також на таких ваннах не можна використовувати і агресивні засоби для очищення», — пише видання.

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Оцет і сода

Перш за все, вам потрібно змішати пів склянки харчової соди і пів склянки води, а також додати туди четвертину склянки оцту. Якщо ж ви маєте акрилову ванну, то оцет краще замінити лимонним соком.

Розчин потрібно нанести на ванну та залишити на деякий час, щоб забруднення добре відмокли. Після цього просто потріть поверхню губкою та змийте засіб водою.

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Сода і сік лимона

Такий спосіб підходить, якщо ви готові очищати свою ванну у два етапи. Спершу вам потрібно зробити пасту із соди і води, а потім нанести суміш на ванну та ненадовго залишити. Після цього змішайте у рівних пропорціях воду та лимонну кислоту. Нанесіть розчин поверх пасти з соди та потріть губку. В кінці потрібно змити обидва засоби водою.

Сухий відбілювач

Якщо ви хочете відчистити ванну від сухого нальоту, вам потрібно розвести сухий відбілювач із водою у пропорції 1:1. У вас має вийти густа суміш, щоб її консистенція нагадувала сметану. Натріть нею ванну та дайте підсохнути, а після цього можете змити водою.

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Та враховуйте, що якщо у відбілювачі міститься хлор, він може руйнувати емаль, тож краще уникати таких засобів. А для акрилових ванн вони не підходять взагалі.

Також нагадаємо, ванну можна без проблем очистити за допомогою грейпфрута — трохи незвично, але підходить за ціною.

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