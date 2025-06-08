Допоможе грейпфрут: як за пару хвилин відмити ванну від бруду, що в’ївся

Забудьте про виснажливе чищення ванни! Експерт із прибирання з Daily Poppins Найджел Бірман переконаний, що це завдання може бути набагато простішим. За його словами, звичайний грейпфрут може стати вашим головним помічником у боротьбі з брудом та нальотом. Про це пише британський таблоїд Express.co.uk.

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Бірман пояснює, що грейпфрут містить лимонну кислоту, яка є природним засобом для чищення. Вона ефективно розщеплює мильну піну та бруд, дезінфікує поверхні, знищуючи мікроби та бактерії. Завдяки цьому фрукт не тільки скорочує час прибирання вдвічі, але й робить ванни та душові кабіни сяючими, немов нові, залишаючи після себе приємний цитрусовий аромат.

Покрокова інструкція чищення ванни грейпфрутом:

1. Розріжте грейпфрут навпіл і рясно посипте одну половинку великою сіллю. Сіль діятиме як абразив, допомагаючи відтирати забруднення.

2. Візьміть цю половинку грейпфрута та злегка потріть нею поверхню ванни та душової кабіни.

3. Залиште на кілька хвилин, щоб лимонна кислота почала діяти на плями та бруд.

4. Після цього обполосніть ванну теплою водою. За необхідності витріть поверхню насухо.

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Більше, ніж просто чистка ванни

Цей простий та екологічний метод не лише відмінно справляється з жовтизною та забрудненнями, але й дарує ванній кімнаті цитрусовий аромат свіжості. Грейпфрут також чудово підходить для очищення плитки, кранів і навіть унітазу.

Спрей для чищення з грейпфрута та оцту

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Ви можете приготувати універсальний спрей для прибирання:

- вичавіть сік одного грейпфрута у пляшку з розпилювачем

- додайте 1−2 столові ложки оцту

- долийте теплої води і добре струсіть.

Корисні поради з використанням шкірки грейпфрута

Не викидайте шкірку грейпфрута! Використовуйте її для:

- усунення неприємних запахів у відрі для сміття

- додайте її в каструлю з киплячою водою, щоб наповнити всю кімнату природним цитрусовим ароматом.

Раніше «ФАКТИ» писали, як за допомогою простих інгредієнтів очистити ванну та унітаз.

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Фото: dailynews.kyiv.ua

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