«Недбало засукані рукави, вільно зав'язаний шарф — усе це створює невимушену елегантність»

— Французький стиль — це мистецтво виглядати елегантно та невимушено, — каже Ірина Бейлі. — Існує кілька секретів, які варто взяти до уваги. Основа жіночого гардероба — так звана «французька п'ятірка». Вона дозволить експериментувати зі стилем та внести різноманітність в образ.

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Француженки будують свій стиль на речах, які легко поєднувати між собою. Насамперед це жакет. Цієї весни на піку популярності приталені жакети. Також у гардеробі має бути біла сорочка чоловічого крою або блуза. У гардеробі француженки є класичні джинси прямого крою з високою посадкою. Звичайно ж, не обійтися без чорної сукні. Майже кожна француженка має бежевий або чорний тренч. Дуже важлива якість речей.

Ще один тренд, який вже давно домінує серед стильних француженок — це відсутність логотипів на одязі. Дуже по-французьки робити один акцент в образі. Якщо у вас яскрава сумка, то образ має бути нейтральним. Якщо червона помада, то мінімум аксесуарів. Все має бути збалансовано.

— Коко Шанель казала, що жінка у гарних туфлях не може мати поганий вигляд. Якому взуттю віддають перевагу француженки сьогодні?

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— Якщо ви прихильниця французького стилю, надягаючи джинси, білу сорочку та піджак, накиньте невимушено шарф і завершите образ туфлями-човниками. Відкладіть свої зручні кросівки, якщо вирішили наслідувати образ француженки. До речі, високі підбори у повсякденному житті ви рідко побачите на вулицях Парижа. Вибір француженок — витончені балетки, лофери, ботильйони або босоніжки на середньому стійкому підборі.

— Відомо, що італійки одночасно надягають на руку кілька браслетів. А яким прикрасам віддають перевагу француженки?

— Вони рідко носять багато прикрас одночасно. Їхній стиль — мінімалізм з акцентом на одну виразну деталь: вінтажна брошка або тонка каблучка з каменем, витончений кулон на тонкому ланцюжку або сережки-гвоздики. Як правило, француженки уникають масивних прикрас.

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За словами Ірини Бейлі, француженки не носять багато прикрас одночасно (фото з альбому Ольги Сметанської)

«Колір хустки повинен не „сперечатися“ з вбранням, а доповнювати його»

— Чи правда, що улюблений колір француженок — сірий? Як вони ставляться до яскравих відтінків?

— Сірий безумовно є одним із найулюбленіших кольорів у Франції. Елегантними вважаються відтінки бежевого, чорного або темно-синього. Навіть молодь віддає перевагу стриманій колірній гамі. Яскраві кольори використовують, але помірковано. Наприклад, це можуть бути червона помада, яскраві туфлі або сумка.

— Як француженки ставляться до мережив, паєток і стразів?

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— Мереживо у повсякденності вони використовують мінімально. Мереживну майку можуть одягнути під жакет у чоловічому стилі. Француженки жартують, що по великій кількості блиску завжди можна відрізнити туристів або модниць, які приїхали до Франції нещодавно. Паєтки, як правило, залишають для вечірок.

— А як француженки носять шарфи?

— Шарфи — відмінна риса французького стилю. Француженки вміють носити шарфи як ніхто інший. Ось кілька прикладів того, як використовувати шарф у вашому луці. Можна просто перекинути його через плече або пов'язати вузлом, але так, щоб це мало невимушений вигляд. Не можна не відзначити, як француженки із задоволенням носять тонкі шовкові хустки. Їх зав'язують довкола шиї, носять на зап'ясті або пов'язують на ручці сумки. Колір хустки має не «сперечатися» з вбранням, а доповнювати його.

— Яким сумкам віддають перевагу?

— Дуже популярні у повсякденному житті невеликі сумочки — крос-боді. Влітку багато француженок носять плетені кошики в стилі «прованс». Завжди є попит на vintage сумки відомих брендів. Навіть є бутики «секонд-хенду» високої моди. Француженки опанували мистецтво «вплетення» вінтажу у свій образ досконало. Вони не носять його як «маскарадний» варіант, а вміло комбінують. Наприклад, вінтажне пальто поєднують із сучасними джинсами, старовинну брошку — з базовою футболкою чи сорочкою.

Вінтажні речі можуть стати «родзинкою», яка зробить образ неповторним (фото з альбому Ольги Сметанської)

«Для француженок впевненість, елегантність та почуття міри — найкращі аксесуари»

— А як виглядає типовий французький макіяж?

— Француженки надають перевагу максимуму легкості, природності та мінімуму макіяжу. Легка база на обличчя, натуральні брови, трохи туші та червона помада — ось він французький шик. І неодмінно додайте у свій образ «французьке безладдя». Француженки не намагаються гнатися за ідеальністю, а лише наголошують на своїй природній красі. Недбало закочені рукави, вільно пов'язаний шарф, волосся з легкою «розпатланістю» — все це створює невимушену елегантність.

— Які нові тренди весни та літа-2025?

— Максіспідниці практично витіснили міні. У весняно-літньому сезоні популярні кольорові балетки. Дуже затребувані атлас і шовк — особливо у вечірніх образах. Влітку будуть популярні білий та пастельні відтінки у вбраннях.

— Як вважаєте, у чому секрет шарму француженок?

— У розслабленості та невимушеності. Ваш лук має виглядати так, ніби ви не старалися. Можливо, перед дзеркалом ви провели дві години, щоб довести свій образ до досконалості, але ці зусилля не повинні бути видно навколишнім. У французькому стилі є негласне правило — «недомовленість». Важливо не те, наскільки дорогий ваш одяг, а те, як ви його носите. Хороша постава та внутрішня впевненість зроблять будь-який образ шикарним.

— Легендарний Карл Лагерфельд казав: «У маленькій чорній сукні неможливо виглядати надто шикарно чи надто скромно». Які поради французьких модельєрів, на вашу думку, варто взяти до уваги?

— Коко Шанель радила: «Обираючи аксесуари, зніміть те, що вдягли останнім». А Ів Сен-Лоран стверджував: «Краща прикраса жінки — впевненість у собі». Французький стиль — це мистецтво бути стильним без зайвих зусиль. Для француженок впевненість, елегантність та почуття міри — найкращі аксесуари.

Раніше фешен-експертка Світлана Батрак розповіла, у чому секрет італійського стилю, яким захоплюється весь світ, які його особливості та які лайфхаки італійок варто взяти до уваги.

Фото в заголовку з альбому Ірини Бейлі

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