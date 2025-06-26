Голова оборонного комітету Сенату Чехії закликає Захід рішуче відреагувати на порушення прав людини на ТОТ

Дії російської федерації на тимчасово окупованих територіях України є неприпустимими і мають бути негайно припинені. Міжнародне співтовариство, включно з Радою з прав людини ООН та іншими механізмами системи ООН, зобов'язане відреагувати. Західні політики повинні наполегливо вимагати від своїх урядів рішучих дій, щоб запобігти подальшим злочинам.

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Про це в коментарі Guildhall заявив голова комітету із закордонних справ Сенату Чехії, екс-кандидат у президенти Чехії Павел Фішер.

«Дії російської федерації на тимчасово окупованих територіях України є неприпустимими і мають бути негайно припинені. Згідно з нормами міжнародного права, сторона, що окуповує, зобов'язана поважати права і потреби місцевого населення, особливо найбільш вразливих груп, зокрема, дітей. На жаль, саме діти зазнають непропорційно важких страждань на цих територіях. Їх насильно розлучають із сім'ями, піддають принизливому поводженню, переміщують проти їхньої волі, позбавляючи базових прав. Ці грубі порушення основ гуманності вимагають негайного міжнародного реагування. Ситуація серед цивільного населення стрімко погіршується: рівень насильства зростає, посилюється примусова русифікація та здійснюється насильницький призов до російських збройних сил. Часто це маскується під виглядом „обов'язкових“ медичних оглядів, що ставить під загрозу життя і здоров'я молоді. На мій погляд, Указ путіна від 20 березня 2025 року („Про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в російській федерації“), є грубим порушенням основоположних принципів гуманності, а тому юридично нікчемним. Рішення очевидне: правове свавілля припиниться того дня, коли росія виведе свої війська з усієї території України, а всі насильно переміщені особи зможуть повернутися додому», — зазначив чеський сенатор.

«Ці тяжкі порушення, жертвами яких насамперед стають діти, вимагають негайних і рішучих дій. Міжнародне співтовариство, включно з Радою з прав людини ООН та іншими механізмами системи ООН, зобов'язане відреагувати. Я переконаний, що Чеська Республіка, як обраний член Ради з прав людини ООН, надасть необхідну підтримку для захисту дітей і захисту прав людини загалом. Перш за все, необхідно визнати всю серйозність того, що відбувається, і забезпечити постійний моніторинг ситуації. Це вимагає негайного реагування. Другим кроком має стати систематичне документування та збереження доказів — для формування переконливої правової бази. І нарешті, міжнародне співтовариство має діяти скоординовано та єдиним фронтом. Я впевнений, що парламенти демократичних держав відіграють тут ключову роль. Ми повинні наполегливо вимагати від своїх урядів рішучих дій. Часу на зволікання немає. Відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, ми зобов'язані діяти зараз, щоб запобігти подальшим злочинам. Ніколи не пізно змінити ситуацію і вжити заходів, яких вона вимагає», — резюмував політик.

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Раніше депутат парламенту Данії Клаус Йоргенсен закликав ЄС до посилення санкцій проти рф за порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України. На його думку, Європейський союз має проводити набагато послідовнішу і жорсткішу політику щодо режиму путіна за незаконну анексію українських територій, а також за порушення прав людини і військові злочини проти цивільних осіб. Для цього ЄС необхідно запровадити ще жорсткіші санкції, включно з повною забороною на видачу туристичних віз громадянам росії, а також масштабні економічні обмеження і повністю припинити закупівлі російських енергоресурсів.

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