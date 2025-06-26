Сьогодні, у день симпатичного тигреняти, фахівці зі Східної астрології радять діяти без страху, але з честю.

А які моральні якості знадобляться більшості людей завтра, розповідає розклад за картами Таро, результати якого публікує сайт з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «П'ятірка Жезлів»

Овнам доведеться продовжити боротьбу з власними сумнівами та внутрішніми розбіжностями. Суперечки, зіткнення інтересів та випробування будуть вам уроком. Не сприймайте опонентів як ворогів: багато з них покажуть вам ваші слабкі місця.

Порада карт — Дозвольте собі зробити паузу — ви заслужили перепочинок.

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Телець — «Маг»

Тельцям карта дає інструменти для впливу на реальність. Ви зможете діяти чесно та впевнено. Будьте уважні у словах та вчинках — наслідки будуть значними.

Порада карт — Головне — не бійтеся зробити перший крок.

Близнюки — «Трійка Кубків»

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Близнюки можуть опинитися у центрі уваги. Але не варто повністю втрачати контроль — надмірна розслабленість може призвести до незручних ситуацій. Радість буде щирою, але важливо не переоцінювати себе.

Порада карт — Насолоджуйтеся моментом, але зберігайте здоровий глузд.

Рак — «Верховна Жриця»

На Раків чекає насичений день, коли багато речей відбуватимуться всередині. Можливо, ви зможете нарешті усвідомити сенс вчинків інших людей. Варто тримати дистанцію від суєти і не розкидатися одкровеннями.

Порада карт — День сприятиме усамітненню та довірливим розмовам з близькими.

Лев — «Дев'ятка Пентаклів»

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На Левів чекає радісний день з відчуттям добробуту, стабільності та заслуженого спокою. Ви можете дозволити собі нічого не доводити, а просто бути самим собою. Ваша впевненість та харизма будуть відчуватися всіма навколо.

Порада карт — Побалуйте себе тим, про що давно мріяли, але не наважувалися купити.

Діва — «Трійка Жезлів»

Для Дів буде день, який говорить про досягнутий результат і момент, коли час будувати плани на майбутнє. Потрібно рухатись далі й не зупинятись надовго.

Порада карт — Мрійте. Це допоможе закласти основу майбутніх успіхів.

Терези — «Двійка Мечів»

Терези опиняться перед внутрішнім вибором, від якого багато що залежить. Важливо не ігнорувати почуття — емоції теж відіграють роль у прийнятті рішень. Варто не поспішати, але й не зволікати з вибором.

Порада карт — Знайдіть спосіб дати вихід своїй натурі через творчість, діалог з самим собою чи визнання від інших людей.

Скорпіон — «Сонце»

На Скорпіонів чекає особливе везіння. Все, за що ви будете братися, здійснюватиметься легко, а результат принесе радість і натхнення. Важливо не втратити голову від успіху і не стати самовдоволеним.

Порада карт — Допомога іншим буде збільшувати ваші сили.

Стрілець — «Дев'ятка Кубків»

У Стрільців радісний день — легкості, радості та внутрішнього задоволення. Але удача, що прийшла раптово, може також раптово піти, якщо почати нею зловживати. Якщо буде привід щось відзначити — зробіть це.

Порада карт — Необхідно зберігати баланс між веселощами та відповідальністю.

Козоріг — «Вісімка Жезлів»

Козороги на порозі стрімкого розвитку подій. Можливо, завтра вирішиться те, що довго «висіло в повітрі». Варто діяти оперативно, але без суєти. Довіряйте інтуїції і не відкладайте реагування на події — своєчасна відповідь принесе успіх.

Порада карт — Будьте відкритим до нових можливостей, навіть якщо вони виглядають незвично.

Водолій — «Вищий Суд»

Для Водоліїв день буде доленосним. Можливо, ви отримаєте повідомлення з минулого, шанс повернутися до важливого проєкту. Якщо у вас є на серці незакриті образи на якихось людей, завтра буде чудовий день, щоб відпустити їх.

Порада карт — Приймайте зміни як визволення.

Риби — Зірка

Рибам день принесе натхнення, надію та віру на краще. Ви відчуєте: попереду — світла дорога. День чудово підходить для творчості, планування та мрій. Не бійтеся ризикувати, ви інтуїтивно відчуваєте правильний вектор. Рухайтесь вперед до своєї мети — у вас все вийде.

Порада карт — Ви опинитеся в ситуації, яка принесе полегшення.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому зірки прогнозують успіх у липні.

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