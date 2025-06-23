«росія знущається з пам'яті загиблих»: глава МВС — про обмін тілами та цинізм ворога

Кiлька днiв поспіль в Україні тривали репатріаційні заходи згідно з домовленостями у Стамбулі. Росіяни передавали тіла загиблих українських воїнів. Але разом з тим москва передала з рештками та тілами українців тіла та рештками тіл російських солдатів.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що повернення тіл загиблих героїв та їхня ідентифікація — це болісний, складний і надзвичайно делікатний процес. А росіяни свідомо ускладнюють його.

За словами Клименка, росія передає тіла наших загиблих у понівеченому, гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл.

РЕКЛАМА

«Подекуди тіла фрагментовані настільки, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз, а тіло однієї особи можна скласти з десятків частин», — зазначив керівник МВС.

Він також додав, що у 20 випадках цього року рештки українців були змішані з тілами та рештками тіл російських солдатів.

«Ми показали докази наявності російських тіл публічно: документи, жетони, нашивки, особисті речі. Щоб правда була видимою. Щоб росіяни бачили, що їхня держава кидає своїх не лише живими, а й мертвими. Ми готові повертати російські тіла. Але не можемо допустити помилок. Знаючи підступність росії, нам важливо бути впевненими, що ці тіла справді належать ворогу», — наголосив керівник МВС.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

За його словами, Україна звернулася до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, щоб організувати процес відбору ДНК у росіян в країнах ЄС.

«Скоро опублікуємо список з пунктами забору та інструкцією щодо запису на здачу біоматеріалу. І, звісно, продовжимо публікації про невпізнані тіла в російській формі», — додав Клименко й зазначив, що українські експерти працюють у посиленому режимі задля ідентифікації українських захисників.

Нагадаємо, 16 червня завершилася частина Стамбульських домовленостей щодо репатриацій. В межах Стамбульських домовленостей Україні було передано 6057 тіл загиблих воїнів.

52

Читайте нас у Facebook