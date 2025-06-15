Можуть перетворити життя місцевих жителів на пекло: експерти про наступ на Сумщину

Російські війська бомбардують українські міста й просуваються далі вглиб території України в ході літнього наступу. Бої тривають вздовж лінії фронту, включаючи східну Донецьку область, яка, на думку аналітиків, є головним об'єктом зусиль москви. Російські чиновники також заявляють, що їхні війська увійшли в Дніпропетровську область — твердження, яке влада в Києві заперечує, пише видання Washington Post.

ВІДЕО ДНЯ

Російський наступ «не є таким успішним, м'яко кажучи», заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild. Президент путін «відчуває, що його економіка зараз страждає, та він хоче виграти час перед введенням жорстких санкцій, тому що може протриматися деякий час».

Але бойові дії особливо активізувалися на Сумщині. Російські атаки посилилися на столицю регіону, яка всього за кілька десятків кілометрів від російського кордону. За словами місцевих чиновників, проти міста були застосовані балістичні ракети, плануючі бомби, дрони, а також системи залпового вогню.

Російські війська просунулися на відстань близько 19 кілометрів від Сум у найближчій точці, повідомив The Washington Post Ігор Шаповал, голова Червоного Хреста Сумської області.

РЕКЛАМА

«Ситуація складна, але не критична, — написав Шаповал у текстовому повідомленні. — Немає поширеного страху, але є занепокоєння, особливо серед дітей».

У війні між росією та Україною близькість має вирішальне значення. Чим ближче до міста російські війська, тим більше зброї вони можуть застосувати проти нього, що робить життя цивільного населення все більш нестерпним.

Громадам, розташованим поблизу зони бойових дій, які постійно піддаються атакам, наказують евакуюватися. За словами Шаповала, щодня близько 100−150 людей переїжджають до безпечніших районів з громад, розташованих навколо Сум.

РЕКЛАМА

Олег Стрілка, речник служби з надзвичайних ситуацій у регіоні, сказав, що ці евакуації стали значно складнішими, оскільки росіяни бомбардують ці громади цілодобово.

За його словами, є побоювання, що якщо російські війська наблизяться до Сум, вони почнуть полювати на місцеве населення за допомогою дронів, як це було в місті Херсон. Міська влада не дала наказу про евакуацію Сум. Проте місцеві жителі кажуть, що на вулицях помітно менше людей, особливо дітей.

За словами українських солдатів, які воюють у цьому регіоні, російські війська наближаються до ключового логістичного міста Юнаківка, що за 19 кілометрів від Сум, де точаться запеклі бої.

«Ситуація дуже напружена, — сказав Касте, командир взводу, який воює в цьому районі. — Мої друзі, які тримають цю лінію, кажуть, що ворог іноді проводить хвилю за хвилею самогубних атак, ймовірно, щоб просто знесилити нашу оборону».

РЕКЛАМА

Аналітики та українські чиновники наполягають, що бойові дії поблизу Дніпропетровщини та в Сумській області є відволікаючим маневром.

«На мій погляд, напрямок Суми є допоміжною віссю для росіян, — сказав Конрад Музика, директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan. — Їхній центр уваги залишається на Донбасі, а операції поблизу Сум мають на меті змусити Україну розтягнути свої й без того обмежені ресурси».

Музика сказав, що не вірить у те, що російські війська мають намір захопити місто Суми.

«З самого початку війни російські війська постійно намагаються захопити великі населені пункти, — сказав він. — Більш імовірно, що їхня мета — чинити тиск на українські війська та цивільне населення, проводячи атаки на місто, завдаючи руйнувань та психологічного тиску».

Однак навіть якщо українські війська утримають Суми, результатом може стати спустошене, зруйноване місто і можлива гуманітарна криза.

«Вони можуть перетворити життя місцевих жителів на пекло і зруйнувати економіку, — сказав європейський дипломат, який побажав залишитися анонімним через делікатність питання. - Вони можуть причинити величезні страждання. Вони майстри у створенні страждань. Вони не вміють створювати нічого іншого».

Водночас президент України Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що на Сумщині ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. На Харківщині та Луганщині тривають бої без втрати позицій.

Раніше експерт пояснив, як за три роки змінась ситуація навколо Одеси та чи можливий наступ ворога на це місто.

435

Читайте нас у Facebook