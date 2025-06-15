«Йому бракує безжальності»: чому Гаррі відходить у тінь, поки Меган будує імперію

Принц Гаррі намагається знайти свій шлях, оскільки його дружина Меган Маркл, попри критику, продовжує власні сольні проєкти після драматичного розриву з благодійною організацією Sentebale, співзасновником якої був герцог Сассекський. На початку цього року він пішов з посади покровителя через напруженість з головою благодійної організації, докторкою Софі Чандаукою, повідомляє видання Аry news.

ВІДЕО ДНЯ

Доктор Чандаука звинуватила герцога Сассекського у «масштабних домаганнях та цькуванні» та назвала бренд Сассекса «токсичним». Гаррі та Меган Маркл заперечують це. Скандал стався після хаотичного благодійного заходу з поло у Флориді, де Меган Маркл несподівано з’явилася разом із Сереною Вільямс та знімальною групою Netflix.

Королівський експерт Річард Фіцвільямс розповів, що Гаррі зараз «запасний» у його стосунках з Меган Маркл, чиї кар’єрні амбіції, здається, набагато випереджають плани герцога Сассекського. У той час як Меган Маркл займається бізнесом та медіа-проектами, Гаррі, схоже, схиляється до благодійності, сфери, де він колись процвітав.

«У Меган є амбіції мільярдера, — сказав Фіцвільямс, — Але Гаррі бракує безжальності. Його зона комфорту — це благодійні організації».

РЕКЛАМА

Після виходу з Sentebale принц Гаррі зосередився на Invictus Games, Scotty’s Little Soldiers та благодійній організації HALO Trust, що займається боротьбою з мінами.

Тим часом Меган Маркл запустила бренд стилю життя, інвестувала у велнес-фірми, вела подкасти та була ведучою власного кулінарного шоу «З любов'ю, Меган». І все це — майже без участі Гаррі.

Фото: GettyImages

РЕКЛАМА

144

Читайте нас у Facebook