Вони досі користуються титулами: королівські експерти роздратовані Меган та Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл залишили королівську родину у 2020 році, і з того часу вони стали фігурами, що викликають інтерес громадськості. Їхній відхід з королівської родини не означав відходу з уваги — навпаки. З моменту прийняття рішення про переїзд до Каліфорнії вони беруть участь у медіа та бізнес-проєктах, які викликають інтерес у всіх, пише edatv.

ВІДЕО ДНЯ

Герцог і герцогиня Сассекські опинилися в центрі уваги та суперечок з моменту їхнього відходу з королівської родини. У нещодавньому інтерв'ю BBC Гаррі кинув кілька «бомб», які знову розпалили напруженість з його родиною.

«Я програв апеляцію на рішення про скасування забезпечення моєї безпеки, що фінансується платниками податків», — сказав принц.

Ця невдача додалася до довгого списку конфліктів, наприклад, його заяви в книзі «Запасний» та шестисерійний серіал «Гаррі та Меган» на Netflix. Незважаючи на критику, пара продовжує використовувати своє ім'я та зв'язок з королівською родиною для отримання доходу, що не залишається непоміченим.

РЕКЛАМА

Поки Гаррі займається своїм новим життям, Меган продовжує власні проєкти. Цього року вона запустила серіал «З любов'ю, Меган», у якому вона представила кількох голлівудських друзів. Крім того, її бренд As Ever та її подкаст Confessions of a Female Founder рухаються вперед, незважаючи на невдачі.

Однак, те, як вона будує свою кар'єру, продовжує породжувати суперечки. За словами колишнього королівського кореспондента Чарльза Рея, його «справді дратують їхні зв'язки з королівською родиною, і те, як вони цим користуються». Критика була спрямована не лише на пару за їхні проєкти, але й за їхні спроби скористатися своїм королівським минулим, які здаються нескінченними.

Хоча Гаррі та Меган запевнили, що не використовуватимуть свої титули «Його/Її Королівська Високість» після відходу від королівською родиною, вони все ще використовують їх. Нещодавно Меган підписала особисту записку як «Її Королівська Високість герцогиня Сассекська», що викликало ще більше критики щодо її непослідовності. Пара наполягала на тому, що їхнє особисте життя не повинно заважати їхнім діловим зусиллям, але критика не припиняється.

РЕКЛАМА

Експерт з питань королівської родини Сара Х'юсон зазначила: «Я думаю, що в інтересах кожного, якщо вона зможе досягти успіху та заробити на цьому гроші. Тому що ми знаємо, що у них дуже дорогий спосіб життя, особливо через витрати на безпеку».

Однак громадське сприйняття їхніх дій залишається негативним.

Раніше повідомлялося, що принц Вільям формує нову форму лідерства та те, як вирішуватимуться питання, що стосуються Корони. У такому порядку пріоритетів титули, успадковані тими, хто більше не є активними членами, можуть зникнути разом з пільгами, що від них походять.

РЕКЛАМА

137

Читайте нас у Facebook