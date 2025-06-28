«Нам є чого навчитися в України»: у ЄС створять армію безпілотників через загрозу з боку рф

Андрюс Кубілюс, комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу, попереджає, що Європа повинна мати можливість створити армію безпілотників у разі можливого нападу росії. Розвідка вказує на те, що кремль може напасти на країну НАТО протягом п'яти років. За словами Кубілюса, підготовку до оборони потрібно розпочати зараз.

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«росія може мати у своєму розпорядженні близько п'яти мільйонів безпілотників, тому нам потрібна більша здатність перемагати», — сказав він Sky News.

Однак комісар ЄС застерігає від накопичення БПЛА зараз. Європа повинна створити команди пілотів, інженерів та виробників, готових наростити виробництво, коли настане час. Це запобігає використанню застарілих технологій.

«На європейському континенті наразі є лише дві перевірені бойовими діями армії, здатні використовувати мільйони безпілотників: російська, яка планує нові атаки, та українська. Нам є чого навчитися в України щодо того, як організувати захист від мільйонів безпілотників та як впроваджувати інновації у власну збройову промисловість», — заявив комісар.

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Він каже, що для того, щоб випереджати ворога, потрібно часто оновлювати тактику та технології.

«Щодня доводиться адаптуватися. В Україні такі швидкі цикли розвитку — два-три тижні, а потім з'являється щось нове, і ви повинні бути до цього готові, — додав Кубілюс. — Я бачу, що досить багато європейських армій зараз починають розробляти або закуповувати безпілотні системи, і це хороший розвиток, але все залежить від часу. Як ми можемо пришвидшитися?»

Раніше волонтерка та експертка з аеророзвідки Марія Берлінська попередила про нову загрозу у війні. Йдеться про масове застосування росією автономних дронів-убивць, які цілодобово патрулюватимуть українські міста в режимі постійного полювання.

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