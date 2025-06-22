Яка зброя може змінити перебіг війни в Україні: експерти пояснили

На початку вторгнення ЗМІ писали про величезну силу російської артилерії, яка просувалася вперед завдяки масивним залпам «вогняної завіси». Російська артилерія, за оцінками, перевершувала українську вдесятеро, і Зеленський неодноразово звертався до союзників з проханням надати більше снарядів. Наразі ситуація змінилася, але, як розповів ЗМІ воїн з позивним «Майкл», командир підрозділу безпілотників «Тайфун» Національної гвардії України, артилерія нікуди не зникла, однак безпілотники становлять дедалі більшу загрозу.

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Україна досягла значних успіхів у протидії російській артилерії. Будь-який постріл можна виявити за допомогою контрартилерійського радара, такого як американський AN/TPQ-36 Firefinder, який відстежує снаряди в польоті та обчислює їхнє джерело. Нові акустичні детектори українського виробництва, які нещодавно запустили у серійне виробництво, ймовірно, будуть відігравати дедалі більшу роль, пише Forbes.

«Радар, як правило, є першим кроком. Він може визначити приблизну зону вогневої позиції, але не дуже точно, — каже Майкл. — Залежно від відстані та рельєфу місцевості, він може звузити зону до 200 на 200 метрів, що занадто широко для прямого удару. Дрони необхідні для підтвердження точного місця розташування артилерії. Ми використовуємо дрони з фіксованим крилом, деякі з них з відео в режимі реального часу, інші — для зйомки фотографій з високою роздільною здатністю, для розвідки великої території».

Ці платформи, додав захисник, дозволяють оцінити, чи артилерія все ще знаходиться на позиції, і надають актуальні зображення.

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«Артилерію найлегше помітити, коли вона стріляє — спалахи з дула, дим або рухи екіпажу роблять її видимою. Крім того, ми можемо ідентифікувати артилерію за її силуетом, навіть якщо вона частково прихована десь серед дерев або будівель. У закритих районах ми шукаємо такі ознаки, як сліди, порушений ґрунт або тепло, якщо є теплові зони. Дрони FPV — як квадрокоптери, так і літаки — стали ефективнішими за традиційну артилерію з погляду точності ураження. Наразі високоякісний дрон FPV є найефективнішим способом знищення артилерійської системи. З дронами FPV, навіть якщо час польоту може становити кілька хвилин, залежно від відстані, перший удар часто є влучним. Артилерії часто потрібно кілька пострілів, щоб вразити ціль, особливо в динамічних умовах», — розповідає боєць.

Але хоча Україна заявляє, що знищила велику кількість російських артилерійських знарядь, що підтверджується темпами вичерпання запасів у рф, росіяни все ще здатні утримувати значні сили на фронті. Деякі оцінки 2024 року передбачали, що росія може почати відчувати нестачу боєприпасів вже у 2025-му, але цього ще не сталося.

«Що стосується російських розвідувальних дронів, то ознак їхнього дефіциту немає, — каже Майкл. — Розвідувальні дрони постійно присутні в повітрі. Що змінилося, так це зростання використання дронів FPV. Зараз ми спостерігаємо кілька сотень ударів FPV на день. Ці дрони все частіше беруть на себе функції, які традиційно виконувала артилерія, особливо для високоточних або термінових цілей».

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Цікаво, що багато коментаторів стверджували, що Україна використовує дрони лише тому, що не має артилерії. Зараз здається, що росія, яка, як і раніше, має великі запаси артилерії, також все більше схиляється до використання дронів для ударів на великі відстані.

Як і Україна, росія швидко нарощує виробництво FPV і планує виготовити 2 мільйони одиниць у 2025 році, порівняно з 3 мільйонами артилерійських снарядів. За такого темпу обидві країни незабаром матимуть більше FPV, ніж артилерійських снарядів.

Тим часом в Україні розробляють летючі авіаносці, так звані дрономатки. Чому вони такі важливі, пояснили експерти.

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