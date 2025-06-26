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Роботи-вбивці над нами: експерт попереджає про нову фазу війни — полювання дронів за людьми у містах

10:24 26 червня 2025
Експерт Марія Берлінська попереджає про майбутнє полювання дронів за людьми

Після серії масованих атак російських БПЛА по Україні волонтерка та експертка з аеророзвідки Марія Берлінська попередила про нову загрозу, яка може кардинально змінити характер війни вже у 2026 році. Йдеться про масове застосування росією автономних дронів-убивць, які цілодобово патрулюватимуть українські міста в режимі постійного полювання.

«Зараз всі бояться Шахедів і ракетних ударів. Але Шахеди і ракети б’ють по конкретним координатам. Є дещо значно небезпечніше — тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання», — написала в соцмережі Берлінська.

За її словами, ця загроза стосується не лише прифронтових регіонів, а й відносно безпечних міст: «Це те, що стане нашою реальністю вже в 2026 році. І стосується не лише Сум, Дніпра чи Харкова. А й Львова і Чернівців».

Волонтерка наголошує, що контрзаходи існують — автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітні та лазерні системи. Проте, за її словами, «важливо, щоб влада, як центральна, так і місцева, вже шукала рішення».

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«Я розумію, що це звучить як фантастичний фільм жахів. Але це наша реальність, за моєю оцінкою, вже в наступному році», — підкреслила вона.

Берлінська також застерігає, що Україна вже проходила подібний сценарій, коли не була готова до нових типів загроз: «Як „готувались“ до цього до Шахедів, дронів на оптоволокні, КАБів… Та й загалом — до вторгнення ворога».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росія у рази збільшує виробництво дронів та застосовують нову тактику ударів БПЛА.

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