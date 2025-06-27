Білий дім розповсюдив відео із зіркою «Спіймати Кайдаша»: актрисі довелося пояснювати

Зірка «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк, яка раніше розповідала найстрашніший день на початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну, виклала у мережу жартівливий ролик — як вона розмовляє з президентом США Дональдом Трампом.

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Відео вона розмістила на своїй сторінці у соціальних мережах та назвала його «Як Хижняк до Білого дому потрапила».

Все починається з того, що «Трамп» телефонує акторці, питає, чи є у неї сукня, а потім каже, що йому потрібно її обличчя. А Антоніна відповідає, що їй необхідні ЗРК «Петріот».

Це відео з'явилося невдовзі після того, як на сторінці Білого дому в соцмережах з'явилося відео з жінкою, дуже схожою на акторку. Ролик присвячувався одній з ініциатив американського президента щодо скасування оподаткування понаднормової праці.

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Спочатку в мережі поширювалася думка, що це не Антоніна, а витвір штучного інтелекту. Втім, відео виявилося справжнім, що підтвердила сама акторка. Про те, що відбулося, вона розповіла в ефірі передачі «Сніданок з 1+1«

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За словами акторки, спершу вона також подумала, що це відео створене ШІ, але згодом придивилася й зрозуміла, що їй дуже знайомі декорації — і комп'ютер, і чашка… І згадала, що колись знімалася для стоків, звідки будь-то в світі може взяти фото та відео, заплативши за них.

«Так вийшло із Білим домом. Ви просто уявіть, яка ймовірність була. Серед мільярдів відео вони обрали саме цей шматочок! Навряд чи вони знали, що я українка, але для нас це може бути як якийсь прикольний інцедент, так і знак прихованої підтримки», — каже Антоніна.

Раніше акторка розповідала, чому вона розійшлася зі своїм нареченим, з яким вони прожили три роки.

Фото із соцмережі

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