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Суспільство та люди

Віцепрем'єру Чернишову, який оскандалився, обрали запобіжний захід

20:10 27 червня 2025
ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову. Фото Pixabay

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу чинному чинного віцепрем’єрмініструа України, якому інкримінують участь в корупційній схемі в сфері будівництва. Йдеться про махінації із землею в Києві під новобудову

Як повідомляють в Спеціалізованій антикоррупційній прокуратурі, слідчий суддя застосував запобіжний захід до високопосадовця, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України.

«Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн грн», — зазначили в САП.

Також на чиновника покладені обов'язки прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками.

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Термін дії обовʼязків — до 27.08.2025. Застава має бути внесена протягом 5 днів з дня обрання запобіжного заходу.

В САП, пославшись на ч. 1 ст. 62 Конституції України, зазначили, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Втім, відомо, що йдеться про віцепрем'єра Олексія Чернишова. Нещодавно він опинився в центрі скандалу, пов'язаного з його перебуванням за кордоном. Хвилю підозр викликала його тривала відсутність, збіг у часі з врученням підозр його колишнім підлеглим та виїзд родини за кордон. Втім, днями він повернувся в Україну.

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Фото Pixabay

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