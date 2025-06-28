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Як захиститися від кліщів на дачі: покрокова інструкція

18:57 28 червня 2025
Як захиститися від кліщів на дачній ділянці

Багато українців люблять проводити влітку час на дачі. Відомий блогер Марина Жукова розповіла, як захиститися від кліщів під час перебування на дачі у Telegram.

Рекомендації щодо захисту від кліщів:

1. Носіть світлий одяг з довгими рукавами та брюками. Заправляйте манжети в носки, щоб максимально закрити тіло. Світлі тони допоможуть швидше помітити кліща.

2. Обробіть одяг та відкриті ділянки шкіри репелентом. Ви можете придбати готовий спрей або приготувати його самостійно:
• Спрей з олією чайного дерева: Змішайте 200 мл води, 10−15 крапель олії чайного дерева та 1 чайну ложку спирту в пульверизаторі.
• Лимонний відвар: наріжте 2 лимони зі шкіркою, залийте 400 мл води, доведіть до кипіння, настоюйте годину і процідіть.
• Трав'яний спрей: 2 столові ложки сухої лаванди та 2 столові ложки розмарину залийте 500 мл води, доведіть до кипіння, остудіть і процідіть.

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Саморобні спреї готуйте невеликими порціями на 1−2 тижні, щоб вони залишалися максимально ефективними.

3. Підтримуйте чистоту на дачній ділянці: регулярно стрижіть траву і прибирайте опале листя. Це позбавить кліщів сприятливих умов для проживання.

4. Розташовуйте зони відпочинку, такі як гойдалки та столики, на сонячних, відкритих ділянках, подалі від кущів та високої трави.

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5. Після кожної прогулянки чи роботи на ділянці ретельно оглядайте себе та своїх близьких. Особливу увагу приділіть шиї, області за вухами, пахвам і колінам.

6. Використовуйте нашийники або спеціальні краплі від кліщів для домашніх тварин. Регулярно перевіряйте їхню шерсть.

7. Завжди тримайте під рукою пінцет, спирт, пластир. Також запишіть номер телефону найближчої лікарні або травмпункту на випадок укусу кліща.

Дотримуючись цих простих кроків, ви значно знизите ризик укусу кліща і зможете безтурботно насолоджуватися відпочинком на природі.

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