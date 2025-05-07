Допоможе … тенісна ракетка: навіщо садівники у травні б’ють гілки плодових дерев

Досвід українських дачників та городників говорить про те, що іноді навіть помилки допомагають їм добиватися гарних врожаїв.

А що вже казати про випадки, коли ці дії виконуються свідомо! Про одну з таких незвичних практик розповідає українське видання.

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Виявляється, одного разу кореспондент побачив, як чоловік бігає по саду з тенісною ракеткою й б'є нею дерева. Спочатку журналіст хотів викликати лікаря, але потім професійна цікавість перемогла, і він вирішив ризикнути — підійшов до «тенісиста» і запитав про причину його дій.

Виявилося, що бити дерева ракеткою — цілком пристойний лайфхак.

Річ у тому, що садівники давно знають: багато шкідників — жуки, гусениці, личинки — тримаються на гілках доволі слабо. А при загрозі часто просто падають униз. Саме цим і користуються садівники.

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Замість того, щоб труїти дерева хімією, можна просто струсити небажаних гостей. Традиційно це робили руками або палицею. Але ракетка — це вже новий рівень.

Адже сітка ракетки добре передає удар, але не пошкоджує листя, як це могла б зробити палиця. Жилки м'які, пружні, і при обережному підході вони не рвуть листя й не ламають молоді пагони. Така собі делікатна «шокова терапія» для дерева.

Процедура виглядає так: ви озброюєтесь ракеткою, підставляєте відро або розкладаєте білу тканину під деревом і легенько обстукуєте гілки. Комахи падають — їх одразу видно. Далі — у відро з водою, накриваєте кришкою, і за день-два проблема вирішена.



По-перше, це екологічно. У період цвітіння чи зав'язі плодів застосовувати інсектициди — ризиковано. Можна пошкодити майбутній урожай, і бджоли теж будуть не в захваті.

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По-друге, дешево і просто. Ракетку можна дістати в секонд-хенді за кілька гривень. Часу — хвилин десять на дерево. А результат — цілком відчутний.

Але метод працює не проти всіх шкідників. Попелиця, кліщі, або ті, що ховаються всередині плодів — залишаться непоміченими. Це не чарівна паличка, а лише один з інструментів у великому арсеналі садівника.

До високих гілок не дотягнешся без драбини. Якщо у вас триметрова груша, доведеться або лізти догори, або працювати з нижнім ярусом.

Потрібно проводити «терапію» регулярно. Одного разу не вистачить.

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Отже, цей метод — це як народна медицина: не завжди панацея, але іноді кращий вибір, ніж сильнодіюча «хімія». Він підійде тим, хто хоче зберегти свій сад екологічним, а плоди — чистими й безпечними.

А чим зайняті на початку травня професіонали садової справи, розповідає аграрій з міста Ірпінь під Києвом Валерій.

Раніше ми розповідали про лайфак з олією в саду. Більш детально про це у нашому матеріалі.

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