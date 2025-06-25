Зробіть це після плодоношення: як правильно влітку обрізати малину

Літня малина може винагородити вас рясним урожаєм. Її плоди солодкі, ароматні та ідеально підходять для консервації, але щоб рослини добре родили в наступному сезоні, не можна забувати про правильну обрізку. Обрізка малини після плодоношення — ключова процедура, яка впливає не тільки на кількість та якість майбутнього врожаю, але й на здоров'я всього куща. Виконана вчасно та правильно, вона захищає кущі від хвороб та проріджування. Найкращий час для обрізки літньої малини — одразу після плодоношення, яке зазвичай припадає на кінець червня — середину липня, пише zielony.onet.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Що швидше ви видалите старі пагони, то більше світла та місця буде надано цьогорічним молодим пагонам, які зав'яжуть бруньки наступного року. Занадто довге очікування може послабити ріст нових пагонів та збільшити ризик грибкових захворювань, оскільки старі, дерев'янисті пагони легко стають розсадником збудників хвороб.

Ми видаляємо лише ті пагони, які плодоносили, — їх зазвичай можна розпізнати за дерев'янистим, сіро-коричневим кольором, розтріскуваною корою та залишками суцвіть або плодоніжок. Зрізуємо їх якомога ближче до землі, використовуючи гострі секатори. Робіть це в сухий день, щоб зменшити ризик зараження. Слабкі, тонкі та зламані молоді пагони також слід видаляти — залишайте лише здорові, що добре розрослися, бажано 6−8 штук на погонний метр ряду.

Всі видалені пагони слід прибрати з саду та спалити — їх не слід компостувати, оскільки вони можуть бути переносниками хвороб. Також варто розпушити ґрунт між рядами, додати шар компосту або мульчі та полити кущі, якщо літо посушливе.

Правильна обрізка малини — одна з найважливіших процедур у догляді за нею.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно приготувати корисний розчин для малини. Засіб з гірчицею захистить малину від довгоносика.

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook