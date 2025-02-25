Весняна обрізка саду: що важливо зробити правильно, щоб не занапастити дерева

У березні настає час, коли необхідно провести певні роботи в саду, зокрема, обробити дерева та чагарники після зимівлі. Найбільш сприятливий час — середина першого весняного місяця, коли починають формуватися бруньки. Звичайно, це залежитиме від погоди, яка може відрізнятися з року в рік. Також у цей період зазвичай обрізають дерева.

ВІДЕО ДНЯ

Аби не нашкодити рослинам, варто пам'ятати деякі правила, про які нагадує видання «На пенсії».

Так, плодові дерева зазвичай обрізають, коли температура повітря встановилася на рівні вище за нуль, бруньки ще не прокинулися.

Досвідчені садоводи радять користуватися загостреним секатором, який перед використанням варто продезинфікувати. Не потрібно сильно обрізати молоді деревця — варто прибрати сухі, відмерзлі та та надламані гілки.

РЕКЛАМА

Пагони плодових дерев рекомендують обрізати, не залишаючи пнів, а самі зрізи — змащувати садовим варом. Аби не пошкодити бруньки, секатор потрібно направляти з боку сусіднього відростка так, щоб леза були нахилені під кутом 45° до верхівки.

До речі, дерева та чагарники можна обрізати й взимку — за температури від 5 градусів морозу та вище. Це бажано робити у ясні та сухі дні.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook