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Світ

Дуда закликав Україну бути терплячою до нового президента Польщі: що сталось

11:23 30 червня 2025
Дуда та Зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда, що йде у відставку, відвідав Україну. Він закликав Київ бути терплячим до його наступника Кароля Навроцького. Новообраний президент Польщі Навроцький заявив, що він прагне продовжувати допомагати Україні оборонятися від вторгнення росії. Водночас натякнув на можливу зміну позиції Варшави, виступаючи проти вступу Києва до НАТО.

«Будь ласка, будьте терплячими, — сказав Дуда журналістам на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. — Світ виглядає інакше з-за президентського столу, трохи інакше, ніж для кандидата на виборах», пише Reuters.

Додамо, що президент Володимир Зеленський провів переговори з польським колегою Анджеєм Дудою, який прибув до Києва у День Конституції України. На зустрічі йшлося про подальший розвиток відносин між Україною та Польщею, безпекову ситуацію в регіоні, можливі рішення на рівні Євросоюзу та в координації з партнерами по НАТО.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що він «звичайно» запросить Навроцького до України після того, як той обійме посаду.

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Тим часом стало відомо, що Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін.

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