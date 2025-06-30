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Спорт

«Маленьке диво вже в дорозі»: Борис Беккер стане батьком вп'яте (фото, відео)

10:14 30 червня 2025
Борис Беккер із дружиною Ліліан

Легендарний німецький екстенісист 57-річний Борис Беккер, який відсидів вісім місяців у британській в'язниці у справі про банкрутство, стане батьком вп'яте.

Про це шестиразовий переможець турнірів серії «Великого шолома» повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відео своєї вагітної 34-річної дружини Ліліан, з якою він відгуляв розкішне весілля в Італії у вересні минулого року.

«Маленьке диво вже в дорозі… Краще ще попереду», — підписав кадри Борис Беккер.

Нагадаємо, що Борис Беккер — олімпійський чемпіон 1992 року в парному розряді, дворазовий переможець Кубка Девіса і наймолодший чемпіон в історії Вімблдону (17 років). 2003 року володаря 49 титулів у одиночному розряді та 15 у парному включили до Міжнародної зали тенісної слави.

До шлюбу з Ліліан легенда тенісу був одружений ще двічі — з 1993 по 2001 рік на німецькій актрисі Барбарі Беккер, а з 2009 по 2018-й — на голландській моделі Ліллі Беккер. Крім того, у нього є дитина від стосунків із російською моделлю Анжелою Єрмаковою.

Загалом же у Бориса Беккера четверо дітей — 31-річний Ноа, 26-річний Еліас, 25-річна Анна та 15-річний Амадей.

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Борис Беккер із синами

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матір Бориса Беккера знайшли мертвою напередодні його дня народження.

Фото Instagram

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