Чи можна смажити на оливковій олії: відповідь може здивувати

Оливкова олія стала постійним атрибутом нашої кухні. Ми любимо додавати її до салатів, бутербродів та намазок. Ми також любимо смажити на ній. Експерти кажуть — можете готувати на оливковій олії без жодних побоювань, пише видання Мedonet.

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Однак дієтологи попереджають, що смаження саме по собі не є найкращим методом термічної обробки, через утворення речовин, які негативно впливають на організм людини. Однак є різниця між смаженням у фритюрі при високій температурі до хрусткої скоринки та м’яким смаженням перед тушкуванням. Першого методу однозначно слід уникати.

100 г оливкової олії — це близько 884 ккал. Однак ми зазвичай використовуємо одну-дві столові ложки на всю страву, тому ця калорійність значно нижча. Оливкова олія багата на ненасичені жирні кислоти. Вони підтримують здоров'я серця, захищають від атеросклерозу та гіпертонії, а також благотворно впливають на мозок і нервову систему.

Оливкова олія є цінним джерелом вітаміну А та вітамінів групи В. Завдяки цьому вона благотворно впливає на зовнішній вигляд шкіри, волосся та нігтів, а також підтримує функціонування органів та захищає їх від впливу вільних радикалів.

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Нагадаємо про секрети вибору оливкової олії.

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