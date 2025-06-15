Знижує кров’яний тиск і рівень холестерину: чому людям літнього віку слід вживати олію

Визнаними дієтами у світі для тих, кому далеко за 50, вважаються середземноморська та атлантична. І в складі обох — рослинні олії. У часи, коли полиці магазинів стогнуть під вагою різних видів олій, варто знати, яка з них найкраще відповідає потребам людей похилого віку, пише видання Kobieta.

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Для літніх людей особливо важливі жири, що містять ненасичені жирні кислоти, такі як омега-3. З віком організм сповільнює обмін речовин, а система кровообігу та мозок стають більш схильними до дегенеративних змін. Олії можуть забезпечити природну підтримку в уповільненні цих процесів. Тому найкращою олією для людей похилого віку є лляна холодного віджиму. Вона багата на альфа-ліноленову кислоту, яка належить до родини омега-3. Лляна олія підтримує серцево-судинну систему та може полегшити запальні симптоми, що важливо при захворюваннях суглобів або атеросклерозі. Ніжний смак та легка засвоюваність роблять її ідеальною для холодного вживання, наприклад у салатах.

Ріпакова олія має хороше співвідношення омега-6 та омега-3 кислот, що є вирішальним для підтримки ліпідного балансу в організмі. Вона також є джерелом вітаміну Е та фітостеролів, які підтримують імунну систему й зменшують всмоктування холестерину.

Оливкова олія містить переважно мононенасичені жирні кислоти (омега-9 олеїнову кислоту), які покращують ліпідний профіль крові, знижують ризик інсульту та підтримують когнітивні функції. Вона також має антиоксидантну та протизапальну дію. Чудово підходить для приготування їжі, смаження, випічки та холодних напоїв.

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Варто наголосити, що якість є найважливішим для людей похилого віку. Олії повинні бути холодного віджиму, нерафінованими та зберігатися в темних пляшках, щоб зберегти корисні властивості.

Яка олія найкорисніша для серця? Обирайте з волоського горіха. Ця олія дуже багата на альфа-ліпоефірну кислоту, а також містить антиоксиданти, які захищають клітини від стресу. Її регулярне споживання сприяє підтримці належного рівня артеріального тиску у людей похилого віку та запобігає утворенню тромбів.

Ще одна корисна олія для людей похилого віку — це олія чорного кмину. Відома своїми протизапальними та імуномодулювальними властивостями. Вона містить тимохінон, який підтримує боротьбу з інфекціями та регулює рівень цукру в крові.

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Раніше експерти пояснили, чи нормально, коли оливкова олія має гіркий смак.

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