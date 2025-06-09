Секрети вибору оливкової олії: обов'язково зверніть увагу на цей нюанс

Оливкова олія — сьогодні одна з улюблених олій у багатьох людей. Проте коштує вона недешево. І тому, купуючи цей продукт, важливо зробити правильний вибір, який вас не розчарує.

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Найкраща оливкова олія — це, звичайно ж, олія нового врожаю. Вона вважається безцінним еліксиром. Така олія дуже ароматна й смачна. У ній запахи оливок, свіжоскошеної трави, мигдалю. Досвідчені дегустатори за смаком та ароматом свіжої оливкової олії можуть навіть визначити, де вирощені оливки й де вироблено цю олію.

На жаль, не всі люди звертають увагу на дату виробництва оливкової олії, купуючи її в магазині. А це потрібно робити.

Оливковій олії найвищої якості надають категорію Extra Virgin. Вона ідеально підходить для приготування салатів та соусів.

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Зберігають оливкову олію за кімнатної температури у скляній тарі.

Вибирайте продукти з урахуванням порад експертів, і ви не будете розчаровані.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно вибирати свіжі соки.

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Фото Ольги Сметанської

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