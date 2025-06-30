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Обіцяю: популярна співачка вразила зверненням до свого чоловіка
Популярна співачка Kola, яка опинилася в центрі ракетних обстрілів, вразила шанувальників своїми світлинами. На сторінці у соціальній мережі вона вперше виклала фото зі свого весілля, яке відбулося два роки тому. Відомо, що співачка таємно вийшла заміж за громадянина Ізраїлю українського походження, який на 13 років її старший. Вʼячеслав — бізнесмен, живе на дві країни. Kola чуттєво звернулася до свого чоловіка та пообіцяла, що після перемоги зробить святкування в Україні.
«Вітаю з нашою річницею, — написала артистка. - Це був чудовий день, дякую тобі за нього! Лише наш день і такий особливий. Мені дуже шкода, що цей рідкий момент щастя в моєму житті всі мої друзі не змогли розділити зі мною, через те, що в моїй країні війна.
Після перемоги будемо святкувати в Україні з моїми друзями, за великим столом! Нарешті зможуть приїхати твої батьки, діти, друзі і я буду показувати їм Україну! Будемо співати пісні, запросимо співачку Kola (я домовлюсь, вона буде) і будемо святкувати не тільки наше свято, а і нашу перемогу!!! Обіцяю".
До привітань долучилися шанувальники та колеги співачки по сцені.
«Нехай ваша любов буде безмежною, обіймаю!» — написала Наталя Могилевська.
«Вітаю, і хай так буде ще багато десятків років», — побажала alyona alyona.
«Щастя вам! — відповіли у мережі. - І обов'язкового святкування в Україні».
Раніше популярна співачка Kola вразила несподіваним дуетом.
Фото зі сторінки Kolа в Instagram285
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