Мурахи та сльози: популярна співачка вразила несподіваним дуетом

Співачка Kola (Анастасія Прудіус), відома співпрацею з багатьма українськими музикантами, вразила черговою роботою. Вона випустила пісню «Карма» та кліп на неї у дуеті з експерткою з духовності Юлією Бєляєвою.

ВІДЕО ДНЯ

— Це важлива пісня, ми б дуже хотіли, щоб її почуло якомога більше людей і щоб вона їм допомогла знайти шлях до себе, — звернулася до шанувальників Kola на своїй сторінці у соціальній мережі.

Слова та музику до пісні написала Kola. Юлія начитує текст речитативом. Режисерами відео, знятого серед зелених рослин, стали Маріамі Погребинська та Павло Закревський.

— Ми всі час від часу проходимо крізь темряву, — презентували пісню авторки. - Іноді здається, що сили на нулі, і дорога далі — туманна. Але навіть у найважчі моменти десь всередині залишається щось, що шепоче: «Підіймайся. Ти зможеш». Саме тому ми і випустили цю пісню — світлу, чесну, підтримувальну. У ній — трохи болю. Але більше віри. Бо кожен має право починати з нуля. І кожен вартий того, щоб йому співчували — і щоб його надихали.

РЕКЛАМА

Слухачі відреагували у коментарях під відео.

«Дівчата, радію за ваш дует! — поділилися враженнями. — Нехай світла буде більше в цьому шаленому світі».

«Мурахи та сльози️, — написали у мережі. — Дівчатка, від вашої щирості, глибини та любові хочеться обіймати весь світ! Дякую вам за ваш талант, неймовірні!»

РЕКЛАМА

«Сльози потекли… — зізналися шанувальники. — Дякую! Зараз особливо важливо усвідомлювати, що світла в нас більше ніж темряви! І воно неодмінно переможе!»

Раніше мережа обурилася новим кліпом Тіни Кароль.

123

Читайте нас у Facebook