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Люди радіють: популярна співачка опинилася у центрі ракетних обстрілів у Ізраїлі

16:54 16 червня 2025
Kola в Ізраїлі

Популярна співачка Kola (Анастасія Прудіус) потрапила під масштабні обстріли у Ізраїлі. Відомо, що артистка поїхала туди до чоловіка та на планове лікування, яке, за словами Kola, вона відкладала дуже давно. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка поділилася світлинами з бомбосховищ та своїми думками. Kola розповіла, що тільки поруч з нею пролунало пʼятнадцять вибухів і вона ховалася у місцевому бомбосховищі. Артистка виклала відео з дому, де, незважаючи на обстріли, гучно лунає музика.

«Пофіг людям, — прокоментувала Kola. — Ракети, аеропорти закриті… Коли погано, сумно — музика. Музика рятує, до речі, дуже красиві пісні на івриті…»

Артистка виклала відео з укриття, де переховувалося багато людей, і написала, що вражена тим, як вони продовжують радіти життю.

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«Люди радіють! - написала Kola. — Живуть життя! А я, дурне, два з половиною роки забороняла собі радіти… але ж так легше все переживати, як виявилося!»

Співачка повідомила, що у звʼязку з тим, що вона не може покинути країну, її лікування продовжено, і в цьому вона шукає позитив.

Нагадаємо, у 2023 році Анастасія таємно вийшла заміж за іноземця.

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