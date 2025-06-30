Продаж квартири під час війни: як легально вивезти кошти за кордон

Згідно з українським законодавством, громадянин, який володів нерухомістю щонайменше три роки, при продажу квартири звільняється від оподаткування, якщо це був перший об'єкт протягом року. За наступні потрібно вже сплачувати податки за повною ставкою.

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Експерти cpongarant.com.ua пояснили, що потрібно робити людині, яка вирішила, наприклад, продати квартиру й легально вивезти гроші за кордон. Варто пам'ятати, що українське законодавство передбачає, що всі операції з сумою понад 50 тисяч гривень мають здійснюватися у безготівковій формі та виключно у гривні. Втім, між фізособами укладаються й «готівкові» угоди, оскільки немає жорсткої відповідальності за порушення зазначеної норми.

Плануючи виїзд з країни, кошти необхідно оформляти через банк, аби надати на кордоні квитанції про зняття грошей з рахунку. Цей документ дійсний протягом 90 днів. Дане правило розповсюджуються на суми понад 10 тисяч євро (таку суму можна вивозити без декларування). Все, що більше, необхідно декларувати та надавати довідку з банку.

Так що громадянам, які продали нерухомість за готівку, потрібно покласти їх в банк та отримати квитанцію про внесення та зняття суми з рахунку. Якщо митники виявлять більшу, ніж 10 тисяч євро, які намагаються перевезти без декларування, то сума штрафу складе 20% від суми перевищення. Якщо у громадянина не буде потрібних довідок, гроші можуть конфіскувати.

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Втім, є ще кілька варіантів.

По-перше, це переведення коштів у криптовалюту, але він підійде тим, хто обізнаний в цій тематиці. Перевага — відсутність територіальних обмежень та зручність використання за кордоном.

По-друге, банківська картка, яка без жодних зауважень перевозиться через кордон. А ось зняття коштів та використання картки поза межами України лімітоване. Так, для розрахунків карткою ліміт складає 150 тисяч гривень на місяць, а знімати готівку з картки можна не більше, ніж 12,5 тисяч гривень на тиждень.

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Нагадаємо, що в Україні діє програма пільгового кредитування єОселя. Позику на придбання житла надають терміном до 20 років за ставкою 3% на перші 10 років погашення та 6% - на наступні 10 років із першим внеском від 20% вартості житла.

Фото Pixabay

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