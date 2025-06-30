Модні троянди для подарунка-2025: зверніть увагу на деталі

Букети теж піддаються модним тенденціям. Про них замислюються небагато, поки не постають перед вибором квітів для подарунка. Наприклад, троянд, оскільки вони тримають першість у вподобаннях.

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Обирайте квіти, які в тренді, і ви не прогадаєте. У 2025 році модно дарувати троянди, які пахнуть, а пахнуть далеко не всі сорти.

Троянда може пахнути цитрусовими, бананом, лавандою, мигдалем і навіть великодньою випічкою. Але найціннішим ароматом вважається власне запах троянди. Він тонкий, витончений і яскравий, як сама троянда.

До речі, не всі знають, що троянди оцінюються, подібно до готелів, за зірковою системою. Але зірок в оцінюванні троянд не п'ять, а чотири. Троянди, які пахнуть, мають вищі оцінки в рейтингу, ніж ті, що не мають вираженого аромату. Серед інших критеріїв — колір, кількість пелюсток, діаметр квітки, висота стебла, морозостійкість…

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Що стосується колірної гами, зараз популярні строкаті троянди. Незвичайні забарвлення завжди захоплюють. А у подарунку ж важливо що? Дарувати яскраві, позитивні емоції!

Нагадаємо про золоте правило вибору подарунка для дорогої вам людини.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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