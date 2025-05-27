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Квіти для подарунка: обирайте так само, як фрукти та ягоди
Дарувати подарунки — особливе мистецтво. І квіти тут не виняток. А обирати їх можна за тим же принципом, що й фрукти та ягоди на ринку.
По-перше, зараз у всьому світі популярно дарувати сезонні квіти. Вони популярні, як і сезонні овочі, фрукти та ягоди.
По-друге, цінується свіжість квітів. Свіжозрізані простоять набагато довше і весь цей час нагадуватимуть про приємну подію. Чудово, якщо на стеблі є бутони. Вони розквітнуть і подарують адресату букета позитивні емоції.
Даруйте ті квіти, які людина любить. Це дуже важливо. Адже, як і у випадку з ягодами та фруктами, у всіх різні смаки. Комусь подобаються троянди, комусь — ромашки та волошки…
Даруйте букет у крафтовому папері — це стильно. Доповніть його листівкою зі щирими побажаннями. Придумайте текст самі, а не використовуйте знайдений в інтернеті.
До речі, дарувати фруктовий букет зараз теж модно. Складіть його з тих фруктів та ягід, які любить людина. Такий букет також можна доповнити листівкою з найкращими побажаннями.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про нові тренди у парфумерії-2025.
Фото з альбому Ольги Сметанської3
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