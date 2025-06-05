Модна квітка у букеті: з якими рослинами поєднувати та як продовжити життя композиції

Лілія — модна квітка в букеті. Біла лілія вишукана і витончена, тому може бути родзинкою весільних композицій — поряд з білими калами. Букет з ліліями можна дарувати на день народження, але тільки тому, хто любить запах цих квітів, а він досить яскравий і сильний. Лілії є доречними і для офіційного привітання.

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Ці квіти добре поєднуються з півоніями та ірисами. Також їх можна поєднувати з трояндами. Дуже красиве поєднання лілії з гортензіями. Лілії красиво виглядають із зеленню. Наприклад, з листям папороті.

Вважається, що для букета цілком достатньо одного суцвіття.

Звичайно, гарний і монобукет, що складається лише з лілій. Найкраще вибирати суцвіття з квітами та бутонами. Такий букет радуватиме довше.

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Щоб квіти простояли довго, флористи радять вибирати досить простору вазу. Квіти, що відцвіли, відразу ж потрібно витягати з букета. Також потрібно враховувати, що квіти не люблять впливу кондиціонера.

Оскільки лілії мають сильний запах, розміщуйте їх у просторій кімнаті, а на ніч можна поставити букет у приміщенні, де ніхто не спить.

Нагадаємо, вибирати квіти для подарунка треба так само, як фрукти та ягоди на ринку.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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